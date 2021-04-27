نسرين أمين تنعى جدة ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نسرين أمين، جدة الفنانة ياسمين صبري، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وكتبت "نسرين" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "البقاء والدوام لله، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب".

وأعلنت الفنانة ياسمين صبري وفاة جدتها اليوم الثلاثاء، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".

من ناحية أخرى عرُض للفنانة نسرين أمين في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.