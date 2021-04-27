قرعة كأس العرب 2021.. مصير لبنان في أي مجموعة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

جرى مساء اليوم الثلثاء سحب قرعة النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم في الحي الثقافي “كتارا أربعة” بالعاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن مواجهات قوية.

وستقام نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، على ستة من الملاعب القطرية خلال الفترة من 1 ولغاية 18 كانون الأول المقبل، وذلك لأول مرة بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبا، وستوزع على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل كل مجموعة ووصيفه.

وستشارك 9 منتخبات صاحبة التصنيف الأعلى وفقا لأحدث ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أبريل الحالي، مباشرة إلى نهائيات البطولة، وهي: منتخبات قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

المجموعة الأولى: قطر – العرق – الفائز من مواجهة عمان والصومال

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان – الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي

وشارك في إجراء قرعة بطولة كأس العرب 2021 بالحي الثقافي “كتارا أربعة” بالدوحة، من أساطير الـ”فيفا”، وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.