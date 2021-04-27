يارا تحيي ذكرى شهداء الصليب الأحمر.. “الأبطال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية يارا ذكرى اليوم الثلاثاء، ذكرى شهداء الصليب الأحمر اللبناني.

وقالت يارا عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “الله يرحمهم الشّهداء الأبطال والله يقوّيكم ويحميكم ويحمي الجميع يا ربّ”.

ذكرى شهداء الصليب الأحمر اللبناني تعود إلى السابع والشعرين من كل نيسان لتكريم متطوعون شهداء، بذلوا أنفسهم في سبيل الإنسانية.وهي الذكرى التي تعزز الإندفاع في كل مسعف ليكمل رسالة عنوانها الإنسان ونهايتها إلى ما وراء الواجب.

في سياق آخر، تشارك يارا في السباق الرمضاني لهذا العام من خلال غناء شارتين الأولى باللهجة المصرية لمسلسل “كله بالحب” وتحمل نفس الاسم من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، والثانية مغربية لمسلسل “ولاد العم” بعنوان “آه عالمكتوب” من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق لحجيلي ومادارا.

وكانت يارا قد أصدرت أغنيتين من ألبومها الخليجي الجديد قبل حلول شهر رمضان المبارك. الأغنية الأولى باللهجة العراقية بعنوان “غير الناس” من كلمات آدم وألحان شميم وتوزيع نور هاشم، أمّا الأغنية الثانية مغربية تحمل اسم “ما ودعوني” من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان الفنان اللبناني زياد برجي بأول تعاون له مع يارا ومن توزيع عباس صباح.