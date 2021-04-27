شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جدة الفنانة ياسمين صبرى.. واليوم السابع يتقدم بخالص العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ياسمين صبري، وفاة جدتها "كريمة" في رسالة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، وقالت: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله"، وانهالت رسائل التعزية والمواساة على الفنانة ياسمين صبري والدعاء لجدتها الراحلة.



ياسمين صبرى على تويتر

ويتقدم ”الخليج 365” للفنانة ياسمين صبري بخالص العزاء في وفاة جدتها، داعيا الله أن يرحم الفقيدة ويلهم الفنانة وأسرة الفقيدة الصبر والسلوان.