شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة من إثارة الجدل فى الجونة لشخصية الخائنة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد اسم الفنانة "سينتيا خليفة" كثيرا وقت مهرجان الجونة في دورته الرابعة، بعد إطلالتها الجريئة، حيث ارتدت وقتها بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت، لتحدث حالة من إثارة الجدل وتكون بداية معرفة الجمهور وصناع السينما والدراما بها، لتقتحم دراما رمضان هذا العام بأكثر من عمل فى دور المرأة الخائنة.

وظهرت الفنانة سينتيا خليفة فى دور المرأة الخائنة خلال مسلسلى "حرب أهلية" مع النجمة الكبيرة يسرا، و"ضد الكسر"، مع النجمة نيللى كريم.

تقدم سينتيا في مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا شخصية نادين الزوجة الخائنة وزوجة الأب الخبيثة، وتخون زوجها مع صديقه .

وفى مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، تجسد شخصية مايا فتاة تخطف محمد فراج من زوجته سلمى "نيللي كريم"، وتحاول استدراجه وتثير استفزازها وغيرتها، بشتى الطرق للإيقاع بينهما.

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

أما مسلسل "ضد الكسر"، بطولة نيللى كريم، محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وتارا عماد وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.



سينتيا خليفة و محمد فراج فى ضد الكسر



سينتيا خليفة فى مسلسل حرب أهلية