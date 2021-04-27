شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" فاضح الإرهاب.. براعة المسلسل فى التوثيق والتأريخ لجرم الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالي تدور أحداثه في نفس الفترة التي دارت فيها أحداث مسلسل "الاختيار1" من بطولة النجم أمير كرارة الذى عرض خلال رمضان الماضى عن قصة الشهيد أحمد المنسى ومحاربة الإرهاب، إلا أن "الاختيار 2" ظهر لتوضيح وكشف حقائق جماعات الإرهاب، وكشف العديد من الخبايا والمؤامرات التي تعرض لها الوطن من قبل هذه الجماعات، مثل أحداث اعتصام رابعة ومقتل المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطنى، والكثير من العمليات المتطرفة التي كانت تتم بأيادى خفية ومخربة.

ويتميز مسلسل "الاختيار 2" بتأريخه المتسلسل للفترة من قبل ثورة 30 يونيو عام 2013، ويفضح ألاعيب الجماعات الإرهابية، وتسير أحداثه وفق جدول زمنى وتاريخى واضح.

ومن أهم المميزات التي أشاد بها الجميع سواء جمهور أو نقاد هي براعة المخرج بيتر ميمى في استعمال المادة الأرشيفية في عرض الأحداث الحقيقة داخل إطار المسلسل، ومزجها مع الأحداث الدرامية بطريقة رائعة جعلت المشاهد يشعر وكأنه في قلب الحدث، وذلك بسبب التوافق بين استعمال اللقطات القديمة المسجلة مع أحداث المسلسل وكأنها "مياه واحدة"، فلا يوجد خلل في الرؤية البصرية للمشاهد.

وظهرت نظرة وبراعة المخرج بيتر ميمى أيضا في الاستعانة بنجوم قريبى الشبه من أبطال الأحداث الحقيقية مثل الشهيد محمد مبروك والذى جسد شخصيته النجم "إياد نصار" بإتقان نال به إعجاب الجمهور بشكل كبير، والضابط الخائن محمد عويس الذى أدى شخصيته الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف وكان قريب الشبه منه، والشهيد أحمد فايز الذى جسده الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، أوحتى أعضاء الجماعات الإرهابية مثل الإخوانى محمد كمال الذى قدم شخصيته الفنان سامح الصريطى وظهر بشكل أقرب ما يكون للقيادى الإخوانى.

كما ظهرت رؤية المخرج المميزة في إدخال العلاقات الإنسانية بين طيات هذه الأحداث الوطنية القوية، مثل علاقة النجم أحمد مكى بالفنانة أسماء أبو اليزيد والتي تجمعهما قصة حب أصبحت حديث السوشيال ميديا لما فيها من اختلاف، والتي كشفت عن الجانب الإنسانى في حياة ضابط الشرطة.

واستطاع المسلسل أن ينال استحسان الجمهور والإشادة خاصة بأداء النجم كريم عبد العزيز في دور الضابط "زكريا"، والنجم أحمد مكى في دور الضابط "يوسف الرفاعى"، والنجم أشرف عبد الباقى في تجسيد شخصية اللواء البطل محمد جبر، فى دور مأمور قسم كرداسة، وأحد أبطال الشرطة البواسل، والذى استشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة.

يتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، ومن بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.