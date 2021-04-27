شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد Happier Than Ever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية بيلي إيليش، عن موعد طرح البومها الجديد الذى يأتي بعنوان Happier Than Ever، والمقرر له يوم 30 يوليو المقبل، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن موعد الألبوم الجديد.

وكتبت إيليش، "البومي الجديد Happier Than Ever سيطرح في 30 يوليو، انا متحمسة للغاية لهذا الألبوم، لم اشعر بكل هذا الحب من اجل ألبوم مثل هذا الألبوم، أتمنى ان تشعروا بذلك ايضاً".

وتستطيع إيليش أن تثير ضجة مع كل خطوة تخطوها، فبالرغم من أن إيليش تبلغ من العمر (19 عامًا) إلا أنها تمتلك شعبية كبيرة حول العالم، فبعد أيام من الكشف عن الـ LOOK الجديد الذى أبهر عشاقها ومحبيها حول العالم بتغير لون شعرها من اللون الأخضر للأشقر، تصدرت إيليش المواقع الفنية والمواقع المعنية بالموضة والجمال بسبب هذا التغير وجاء ذلك بعد ساعات معدودة من حضورها حفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021.

لكن إيليش استطاعت أن تحقق رقم قياسى غير متوقع بعد أن نشرت صورتها الأخيرة لها بالشعر الأشقر التى التقطتها من بطريقة الـ SELFIE وذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، حيث حصدت صورة إيليش أكثر من 14.6 مليون LIKES خلال 19 ساعة فقط من نشرها .