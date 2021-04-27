صحيفة إيطالية تؤكد: كريستيانو رونالدو استقر على وجهته المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، استقر على وجهته المقبلة.

ذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن “رونالدو، يفكر في الرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتفادي سيناريو كارثي بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا”، مؤكدة أنه إذا لم يتأهل يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الحالي، فإن رونالدو سيحاول الانتقال إلى باريس سان جيرمان، أو مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن فريق “السيدة العجوز” قد يسمح برحيله قبل هذا الموعد للحصول على بعض الأموال، لاسيما وأن صاحب الـ36 عاما سيحق له الانتقال مجانا إلى أي فريق يريده في صيف العام المقبل.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية أشارت إلى أن نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، يدرس إمكانية العودة لناديه القديم. وبحسب ما نشرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”، فإن البرتغالي يدرس إمكانية الرحيل عن يوفنتوس إلى ناديه القديم، وخاصة لأن موسمه لم ينته كما أراد برفقة فريقه الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو مستعد لخفض راتبه السنوي من أجل العودة لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه في الوقت نفسه ليس مستعدا لتلقي أقل من 20 مليونا سنويا.

من جانبه، كشف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، موقفه من عودة كريستيانو رونالدو، إلى الميرنغي، وقال: “انتقال رونالدو لريال مدريد (مستحيل)، كريستيانو لن يعود لريال مدريد… أحبه كثيرا وقدم لنا الكثير، لكن عودته ليست منطقية”.