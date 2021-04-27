بتهمة خطف وهتك عرض طفلة … حكم مشدد على “متحرش المعادي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، الحكم على المتهم محمد جودت أو ما عرف بـ “متحرش المعادي” بعقوبة السجن المشدّد لمدة عشر سنوات.

وأحال النائب العام محمد جودت، للمحاكمة في مارس/ آذار الماضي بتهمة خطف وهتك عرض طفلة في أحد العقارات تحت الإنشاء بميدان التحرية بمنطقة المعادي في مصر، وفقا لما نقله موقع “المصري اليوم”.

وطلب دفاع المتهم من المحكمة في الجلسة السابقة، إيداع موكله أحد مستشفيات الأمراض النفسية تحت الملاحظة لمعرفة ما إذا كان مريضا من عدمه، وأضاف أن “موكله يعاني من حالة مرضية مؤقتة وأن عمله كمشرف أمن يؤكد أن هذا التصرف يستحيل الصدور من شخص في كامل قواه العقلية”.

وقال: “هو في متّهم عاقل يعمل كدة ؟”، مؤكّدا أن الضجة الإعلامية سبّبت ضررا كبيرا على أهلية المتهم.

وألقت أجهزة الأمن المصرية، في مارس/ آذار الماضي، القبض عليه بعدما تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت كاميرات المراقبة بتصوير رجل وهو يتحرش بطفلة صغيرة (7 سنوات) في مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي في العاصمة المصرية.

وأثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، وثمنوا جهود وشجاعة الفتاة التي خرجت في الوقت المناسب من المعمل الذي كانت تعمل فيه وواجهته بفعلته بأن كل شيء تم تصويره وأنقذت الطفلة على الفور.