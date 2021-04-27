هند صبري بإطلالة فرعونية.. والجمهور يشبهها بـ”حتشبسوت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بإطلالة جذابة، حيث نشرت صورة لها عبر انستغرام موضحهً أن الإطلالة من مسلسلها “هجمة مرتدة” الذي يعرض على شاشات التلفزيون في رمضان 2021.

وارتدت هند صبري في الصورة فستاناً باللون الذهبي اللامع من تصميم نور عزازي التي تشتهر في عالم الموضة بتصميم الفساتين ذات الطابع الفرعوني وآخرها فستان الفنانة المصرية نيللي كريم باحتفال موكب المومياوات، وشاركها الستايلست سعيد رمزي.

وتزينت هند صبري بأساور باللون الذهبي من مجوهرات غلامور، وبشعر منسدل تصميم المصفف هيثم دهب، وشارك في المكياج هانوا هشام ومحمد عبدالحميد.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة هند صبري ووصفوها بـ”الملكة” بسبب اعتماد الفستان على النعومة وكونه مستوحياً من الحضارة المصرية الفرعونية، وقال لها أحد المتابعين إنها “حتشبسوت مصر”

بينما تفاعل العديد من النجوم مع إطلالتها منهم الفنانة غادة عبدالرازق وليلى علوى، وحنان مطاوع، وغادة عادل، ومى سليم، وانجي المقدم، وياسمين غيث، وأسماء جلال وغيرهم، وعبروا من خلال التعليقات عن إعجابهم بها ووصفوا هند بـ “القمر”.

وتشارك هند صبري ببطولة مسلسل “هجمة مرتدة” أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.