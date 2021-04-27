إصابة روجينا في كواليس “بنت السلطان”.. ونقلها إلى المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن السيناريست والمؤلف المصري، أيمن سلامة، عن تعرض الفنانة المصرية روجينا للإصابة في كواليس تصوير مسلسلها “بنت السلطان”، الذي يجري عرضه في دراما رمضان الجاري، ويحقق نجاحات بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أيمن سلامة، في منشور عبر “فيسبوك”، إنه جرى نقل روجينا للمستشفى لتلقي العلاج وإجراء بعض الفحوص، من دون أن يكشف تفاصيل عن الإصابة، موضحاً أنها غادرت المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها.

وكتب سلامة في منشوره: “قدر الله وما شاء فعل ألف سلامة عليكي يا روجينا الحمد لله على كل شيء.. إصابة روجينا أثناء التصوير، والحمد لله خرجت من المستشفى”.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع منشور أيمن سلامة، متمنين للفنانة روجينا الشفاء، بينما تساءل البعض عن وضعها الصحي.

وتنافس روجينا في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “بنت السلطان”، ويشاركها البطولة باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.