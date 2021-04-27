شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح يفتتح "صاحب مقام" عن أولياء الله الصالحين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحى الجديد "صاحب مقام" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل فى تمام الساعة العاشرة مساء ابتداء من اليوم الثلاثاء 27 ابريل الموافق 15 رمضان الجارى، حيث يستمرالعرض يوميا حتى يوم ٢٨ رمضان .

يذكر أن العرض حكي وغنا وانشاد ويقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلي القديس مار جرجس يربط بينهم راوي الحكايات والمنشد.

"صاحب مقام "كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ويشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، محمود الزيات، هبة قناوي، عادل رأفت، محمد عبد الوهاب، محمد العزايزى، أحمد عبد الجواد، أداء وغناء وإنشاد سمير عزمي، وإخراج عادل حسان.