شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "اللى مالوش كبير" الحلقة 15.. هل تنجح قدرية فى مخططها ضد غزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل " اللى مالوش كبير"، بنقل الخديوى "أحمد العوضى" غزل "ياسمين عبد العزيز" من المزرعة لمكان آمن حتى لا يعثر عليها زوجهاعابد، ولكن تجدها الدجالة " زغروطة" بدرية طلبة وتصل لها لتنفيذ طلب قدرية " دينا فؤاد" للانتقام منها وضربها علقة موت، لذلك هل تتعرض غزل لضرب مبرح على يد " زغروطة" والسيدات وينجحن في تنفيذ مخطط قدرية هذا ما ستكشفه الأحداث فى الحلقة الخامسة عشر اليوم الثلاثاء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير