زوجة الفيشاوي تهاجم فنانا: "جاهل جاحد وأهوج.. والحاجات دي اتعملت للناس اللي زيك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

واصلت نادية الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، هجومها على أحد نجوم الفن دون أن تسميه، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وكتبت الكامل، اليوم الثلاثاء: "يا نجم مش عيب أبدا أن الإنسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها.. بس العيب عليك دلوقتي.. مفيش دلوقتي في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده!! جاهل جاحد أهوج".

أضافت: "الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم فريق كبير عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل إيه بفلوسك.. ومفيش حد دلوقتي غير وهو عنده (لايف كوتش) بيعلمك ويعرفك تطلع تقول إيه وإزاي وامتى ودي مش عيب أبدا".

تابعت: "الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك.. اللي هما في مستوى عقلي واجتماعي ضعيف، أو ناس أغنيا جدا ولازم فريق يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل إيه".

استكملت: "طبعا ده غير خلفيتك الفقيرة اجتماعيا ودنو نفسك وضعفها وكرهك لنفسك قبل الناس، وإنك قليل التعليم وده مش ذنبنا.. بجد أنت محتاج علاج ومحتاج تاخد خبطة في راسك تنسيك أنك كنت سبب في قتل وموت إنسان وعيلته عشان معتقدش أن فيه إنسان يقدر يعيش بذنب زي ده وتبعاته".

اختتمت: "يا نجم أنت الوحيد اللي أثبت صحة ومعنى كلمة الطبقية بجد".

وكانت نادية الكامل قد كتبت أيضا اليوم الثلاثاء عبر "فيسبوك": "ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها.. وخليت مدير أعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة.. كنت ادفع أحسن من الفضيحة دي.. ادفع تمن الـ4 سديري والـ3 بدل".

أضافت: "ولا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب.. وملناش دعوة.. لكن متقرفناش كل شوية".

تابعت: "تجيبلك هدمتين أو حد يدهوملك هدية على شوية من الترزي.. versace نفسه مش كل هدوموه فيرساتشي.. من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك.. ورجاء أخير يا ريت تنطق كلمة versace صح".

يذكر أن نادية الكامل متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي منذ سبتمبر 2018.