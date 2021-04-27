ابنتا أحمد زاهر تحتفلان بعيد ميلاده على طريقتهن الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت ملك وليلى زاهر بعيد ميلاد والدهما الفنان أحمد زاهر، الـ 46، عبر موقع "إنستجرام".

ونشرت ملك صورا تجمعها بوالدها، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد لعمودي الفقري بحبك زيزو"، ليرد قائلا: "وأنتي طيبة يا حبيبة أبوكي يا أغلى وأجمل بنوتة في الدنيا.. ربنا يخليكي ليّا يا أطيب إنسانة في الكون.. بحبك يا لوكا".

كما حرصت ليلى زاهر على الاحتفال بعيد ميلاد والدها، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا أحلى زوز"، ليرد: "وأنتي طيبة يا أحلى وأطعم بنوتة في الدنيا.. ربنا يحفظك ويخليكي ليّا يا قلبي".

ويغيب أحمد زاهر عن الموسم الرمضاني الحالي بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان 2020.

من ناحية أخرى، تشارك ملك زاهر في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.