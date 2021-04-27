زوجة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاده: أبو بناتي وعزوتي وسندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت هدى زاهر على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد زاهر من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت "هدى" على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى هدية من عند ربنا ليّا، ضهري وسندي وعزوتي وأهلي، جوزي وصاحبي وأخويا وأبويا، عشرت سنيني وحب العمر كله، أبو بناتي وحبيبي ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك أبدا يارب وأشوفك السنة الجاية محقق اللي لسه بتتمناه".

وعلّق "زاهر" على رسالة زوجته قائلًا: "وأنتي طيبة يا روح قلبي يا كل حاجة في حياتي، يا أجمل وأعظم نعمة ربنا أنعم عليّا بيها، ربنا يخليكي ليّا يا أحلى حبيبة وأعظم زوجة وأحن أم.. بحبك".

ويغيب أحمد زاهر عن الموسم الرمضاني الحالي بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان 2020.