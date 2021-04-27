"جلطات على الرئة".. بتول عرفة تكشف تفاصيل معاناتها ووالدتها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 14 يوما.

وكتبت بتول، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا عمري ما كتبت عن أي تعب عندي أو عند أهلي، بس حقيقي أنا محتاجة كل الناس تدعي لوالدتي وتدعيلي".

وأضافت: "أنا بقالي 14 يوم تعب شديد، مش بس كورونا وجلطات على الرئة فجأة بدون أى مقدمات، وامبارح يا دوب بقيت كويسة أني أبدأ بس أتكلم وأتحرك".

وتابعت: "فجأة النهاردة تعب غير عادي لوالدتي يصل لأنها تدخل المستشفى وتدخل العزل هناك، الحمد لله على كل شيء أنا راضية بكل اللي يجيبوا ربنا، أرجوكم ادعوا لوالدتي في الأيام المفترجة دي ربنا يشفيها ويطمني عليها".

وأخرجت بتول عرفة مؤخرًا كليبي "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر و"شكرا" للفنانة كارول سماحة.