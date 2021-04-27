"شكرا إنك استحملتي جناني".. محمد ثروت يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان محمد ثروت رسالة رومانسية إلى زوجته، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "بحبك يا منى يا حب".

وظهر الثنائي من كواليس مسلسل "بين السما والأرض"، وعلّق "ثروت" على الصورة قائلًا: "شكرا يا منى إنك استحملتي جناني طول فترة التصوير لحد ما خلصت".

مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

المسلسل تدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.

ويعرض مسلسل "بين السماء والأرض" على قنوات: ON - ON دراما - mbc دراما - منصة Watchit - منصة شاهد vip.