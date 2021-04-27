شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثاني من فيلم Escape Room يعرض فى يوليو المقبل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الإثارة النفسي Escape Room، عن موعد طرح الجزء الثاني من الفيلم الذى حقق نجاحا كبيراً في الجزء الأول الذى عرض في 2019، ووصلت ايراداته لأكثر من 100 مليون دولار خلال شهر من طرحه في دور العرض السينمائي، وحوالى 155 مليون دولار اجمالي إيرادات.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن الجزء الثاني من فيلم Escape Room، سيتم طرحه في 16 يوليو المقبل، أي قبل ستة أشهر من موعده الرسمي الذى كان من المقرر له في يناير 2022.



Escape Room 2

الجزء الأول من فيلم Escape Room ، كان يدور حول ستة غرباء يجدون أنفسهم فى ظروف خارجة عن سيطرتهم، ويجب عليهم استخدام ذكائهم من أجل البقاء على قيد الحياة، الفيلم من إخراج آدم روبيتيل، ومن تأليف براجى سكوت، ماريا ملنيك.

الفيلم من بطولة تايلر لابين، ديبورا آن ول، تايلور راسل، نيك دوداني، لوجان ميلر، جاي إليس، جيسيكا ساتون، آدم روبيتيل، كينيث فوك، بول هامبشاير، كورنيليوس جيني جونيور، جينو لي.