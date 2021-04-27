شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يهدم حياته الخاصة بـ 3 تصرفات طائشة فى الحلقة 14 من "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان محمد ممدوح الأحداث فى الحلقة 14 من مسلسل لعبة نيوتن، بطولة النجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بعدما افتعل عدد من التصرفات الطائشة التي هدم بها حياته الخاصة سواء الزوجية أو العملية، وذلك للعصبية الشديدة التي تسيطر عليه سريعا دون معرفة حقيقة الأمر وكيف حدث أولا قبل الحكم عليه.



محمد ممدوح وعائشة بن احمد

بداية هذه التصرفات، هو ترك "العسل" الذى استخرجه النحل من زهرة "الأفيون" بجوار الباب بعد معرفة معلومات عن زوجته "هنا"، وهو الأمر الذى سيتسبب له في عدة مشاكل مع "بدر" الذى يجسده سيد رجب، خاصة أن "بدر" قام بعمل مصنع للعسل ومشاركته فيه ووضع أموال بحسابه الشخصى بالبنك من أجل استخراج العسل من زهرة الأفيون، وبسبب اهماله الشديد أخذ "شامبا" هذا العسل ووضعه للفرز.



انفعال منى زكى بعد اتهام محمد ممدوح لها بالزنا فى لعبة نيوتن

ثانى هذه التصرفات هو انفعاله السريع بعد معرفة أن زوجته "هنا" منى زكى، نسبت طفلهما باسم شخص أخر وهو "مؤنس" محمد فراج، وقام بالذهاب إلى قسم الشرطة وعمل محضر يتهمها فيه بالزنا والفجور دون أن يثبت عليها ذلك، وأخبرها في رسالة صوتية على هاتف "مؤنس"، مما تسبب في خروجها أيضا عن شعورها وتراشقا الألفاظ سويا.



محمد ممدوح

ثالث هذه التصرفات، رغم أن محمد ممدوح بشخصية "حازم" أظهر اخلاصه لزوجته من قبل عندما جاءت "أمينة" عائشة بن أحمد إلى منزله ولم يتجاوب مع إعجابها به، ولكن هذه المرة حاول هو مغازلتها وأن يتقرب منها، ولكنها رفضت وتركته وذهبت إلى غرفتها، إلى أن فاق من هذا التفكير السيئ واعتذر لها في رسالة صوتية على الواتس اب



محمد ممدوح فى قسم الشرطة بمسلسل لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



عائشة بن احمد

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub تأليف وإخراج تامر محسن.