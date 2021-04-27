مفقودون في بوركينا فاسو.. فرص الحياة "تتضاءل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 4 أشخاص بينهم 3 أوروبيين اختفوا شرقي بوركينا فاسو عقب هجوم استهدف دورية لمكافحة الصيد غير القانوني، وسط مخاوف من سيناريو القتل.

مصدر أمني بوركيني رفيع أعرب، الثلاثاء، عن "خشيته" من أن الأوروبيين الثلاثة الذين فقدوا في الهجوم، وهم إسبانيان وأيرلندي "قد قتلوا على أيدي الإرهابيين".

وقال المصدر، في تصريحات إعلامية، إن "اثنين على الأقل من الغربيين الثلاثة أصيبا حسب شهود، الأمر الذي يثير مخاوف من مقتلهم (...) على أيدي الإرهابيين".

وأَضاف أن "فرص" العثور عليهم أحياءً "تتضاءل مع مرور الوقت"، مشيرا إلى أن "عمليات البحث الجارية على نطاق واسع (...) لم تثمر حتى الآن".

وحول صور جثث 3 رجال ذو بشرة بيضاء يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب أنه لا يمكنه "التثبت من صحتها، لأنني لم أر هؤلاء الغربيين من قبل".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت إسبانيا اختفاء اثنين من مواطنيها في بوركينا فاسو عقب الهجوم الذي استهدف دورية لمكافحة الصيد غير القانوني شرقي البلد الأفريقي.

تأكيد اختفاء يأتي في وقت تتواتر فيه هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش مستهدفة الجيش والمدنيين، والأجانب بشكل خاص لتأمين مصادر تمويلها.