شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت الجمهور ومتابعيها بالدعاء بالشفاء العاجل لها، وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلة:"يا أنا يا أنتى يا كورونا، يا حبيبتي يا أمى قد كده كنتى بتتألمى، دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة ولكن الله أقوى".



فريدة سيف النصر

وتوفيت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذى أصابها وتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات لتفارق الحياة في وقت قصير، كما أصيب شقيقها أيضا بالفيروس ولكن تم شفاءه.

وتشارك الفنانة فريدة سيف النصر فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينايت، حول مشاكل وحكايات الصعيد.