شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى لراديو 9090: آخر حلقات الاختيار 2 تكشف إحباط عملية كبيرة بافتتاح كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمى أن آخر حلقات مسلسل "الاختيار 2"، الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، ستشهد مفاجأة كبيرة، مضيفاً خلال لقائه على راديو 9090: "أحداث هذه الحلقات ستدور حول إحباط عملية كبيرة، كانت ستحدث أثناء افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت فى مصر، وكان من المفترض أن تقام فى الكاميرون، لكن مصر استطاعت الحصول على إقامته فى البلاد بعد اعتذار الكاميرون، وكان من ضمن أهم الأحداث التى أقيمت فى مصر بسبب أنه كان من ضمن العوامل لـ تشجيع السياحة فى مصر".

وأشار بيتر ميمى إلى أنه تم إحباط عملية كبيرة، والحفاظ على أرواح 80 ألف مشجع مصرى وغير مصرى تواجدوا فى الاستاد، كل هذا سيكشف عنه فى آخر حلقات مسلسل الاختيار 2".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.