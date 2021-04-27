شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو سلامة يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج عمرو سلامة، متابعيه وجمهوره، بصورة لإيصال تلقيه الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وسرعان ما استقبل سلامة الكثيرمن التعليقات على الصورة من أجل الاطمئنان عن تفاصيل تلقي اللقاح، ومطالبته بنفي الشائعات المتعلقة به .

وكانت قد كشفت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى بوزارة الصحة، أن الوزارة ماضية فى الحصول على الموافقات العلمية والأخلاقية اللازمة للبدء فى المرحلة الثانية من دراسة التضامن الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأضافت أن الدراسة الجديدة التى تشارك فيها وزارة الصحة، تسعى للبدء فى إضافة بعض الأدوية الواعدة فى علاج فيروس كورونا.

وأكدت أنه لم يتم رصد أى آثار جانبية خطيرة على المواطنين الذين حصلوا على لقاحى استرازينكا أو سينوفارم، مما يفيد أن مستوى الأمان فى مقابل الكفاءة المتوقعة تدعم فكرة الاستمرار فى التطعيم.