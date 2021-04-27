شكرا لقرائتكم خبر عن "وحش الكون وعشقتك" أبرز معاكسات الخديوى لغزل فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير" وبدأت قصة حب تجمع بين غزل "ياسمين عبد العزيز" والخديوى "أحمد العوضى"، وكما يقول المثل "لا محبة إلا بعد عداوة"، حيث بدأت علاقة الثنائى خلال المسلسل بمشادات فى الحلقة الأولى، ثم تحولت إلى قصة حب يتحدث عنها الجميع على السوشيال ميديا بعد عرض كل حلقة.

ولاقت قصة الحب والكلمات التى يقولها الخديوى لغزل ويعاكسها بها، انتشاراً كبيراً على السوشيال ميديا، حيث يتم تداول العبارات والجمل التى تقال بشكل كبير، وكان آخر عبارة "وحش الكون" التى قالها الخديوى لغزل فى الحلقة قبل الماضية، إضافة إلى جملته الشهيرة التى أطلقها فى بداية معرفتهما وهى "وعلى اللى حكايتنا" وكذلك كلمة "عشقتك" و"ده قدرى و قدرك القدر بيجمعنا كل شوية".

وفى الحلقة الرابعة عشر سأل الخديوى غزل لماذا تصر أن تناديه بـ الخديوى وليس سيف، لترد عليه في رومانسية " أنا شايفاك خديوي كده " ليقول لها:" عسل يا وحش الكون".





مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.