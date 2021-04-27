شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها بتورتة فراولة وورد على حرف F.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - mlحرصت الفنانة فيفى عبده، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة للتورتة التي احتفلت بها بعيد ميلادها، نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "التورتة الحلوة دي من صديقة غالية عليا وحبيبة قلبي بمناسبة عيد ميلادي وهطفي الشمع كأنكم معايا انتي وكل حبايبك بحبكم خمسة مواه".

وجاءت التورتة التي احتفلت بها عبده على حرف الـ F، على أولى حروف اسمها، وتميزت بالكثير من الورود والفراولة والبسكويت، وسرعان ما استقبلت الفنانة الاستعراضية الكثير من التهنئات في التعليقات بمناسبة عيد ميلادها.

وكانت قد طمأنت فيفى عبده، جمهورها عبرتليفزيون الخليج 365 على حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية وظهورها داخل إحدي المستشفيات، وقالت، إنها أجرت العملية منذ 15 يوماً وعادت إلى منزلها السبت وفوجئت باحتفال أسرتها لها.

ووجهت الشكر لـ"الخليج 365"، على الاهتمام ، مشيرة إلى أنها عادت إلى المنزل بعد توصية الأطباء، متابعة : نفسي أبدأ فترة النقاهة واحتفال الناس بيا أسعدني كتير.



تورتة فيفي عبده

وأكدت على أن أول لقاء وظهور لها سيكون من خلال ”الخليج 365”.

كما قالت الإعلامية بوسي شلبي، عن احتفالها بعيد ميلاد أنها صديقة شخصية للفنانة فيفي عبده وتحرص دائما على مشاركتها أفراحها.