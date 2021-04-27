شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ 14 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسلات رمضان 2021 العديد من التطورات والأحداث المثيرة، حيث كشفت الحلقات عن أموراً ينتظرها الجمهوربعد نهاية كل حلقة، وننشرملخطاً لأبرز ما جاء فى الحلقة 14 من مسلسلات رمضان.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 14

كشفت الحلقة عن تفجير مديرية أمن القاهرة وعرض مشاهد حقيقية من الحادث الذى وقع بتاريخ 24 يناير 2014، ويعود يوسف "أحمد مكي" إلى خطبيته عاليا "أسماء أبو اليزيد" بعد تسريب له خبر ارتباطها بزميلها في العمل، ويستطيع زكريا "كريم عبد العزيز" وضباط الأمن الوطنى في ضبط التكفيرى فارس الذى شارك في عملية اغتيال محمد مبروك، والتكفيريون يستهدفون مدينة الإنتاج الإعلامى.



الاختيار 2 الحلقة 14

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14

شهدت الحلقة العديد من التطورات حيث يرفع غفران "أمير كرارة" السلاح على زوجته جليلة "مى عمر" بسبب ظنه أنها أرسلت خادمتها لسرايا عساف "أحمد السقا" الذى بدوره يعيد تجارته في السلاح مرة أخرى بصحبة أخيه نميرى "محمد جمعة"، وكشفت الحلقة عن قصة حب قديمة كانت بين علي "دياب" وعزيزة "منة فضالى" ولم تكتمل، ووافق غفران أخيراً على تخيير جليلة بينه وبين عساف.



نسل الاغراب الحلقة 14

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 14

شهدت الحلقة صد دينا "هند صبرى" لمحاولات سيف العربى "أحمد عز" التقرب منها وتخبره بأن ذكرياتهما حبيسة كتاب مقفول، وكشفت الحلقة عن علاقات في الخفاء تدور بين المذيع "محمود البزاوى" ورئيس مركز الجبرتى "أحمد حلاوة"، ويتحدثا حول مخططهما في جمع كل الشباب الغاضب في فصيل واحد، وأيضاً تواجد عبد الرحمن "على قنديل" الذى انشق عن الإخوان ويظهر بعلاقات مع المذيع "محمود البزاوى" إلا أنه يفاجأ الجميع بعدما شهدت الحلقة اجتماعه بالضابط "اكرم" نضال الشافعى يخبره بكل ما قبل له من البزاوى بشأن الرغبة في سفره لأوروبا والتدريب هناك أكثر في الخفاء.



هجمة مرتدة الحلقة 14

مسلسل ضل راجل الحلقة 15

شهدت الحلقة مقابلة جلال "ياسر جلال" مع بودى جارد "النايت" الذى تم التخطيط فيه لحادث شهد "رنا رئيس" والذى وقع فيه الحادث، عرض البودى جارد فيديو للشباب أثناء اصطحابهم شهد في سيارتهم ويطلب منه 100 ألف جنيه مقابل إعطائه له، وعرضت الحلقة بطريقة فلاش باك، ليلة الحادث، حين وقعت شهد مغشية عليها، فنقلها سليم وأصدقائه بسيارة غادة ثم ألقوها فى الطريق وهو المشهد الذى نجح البودى جارد فى تصويره، ويثبت التهمة على سليم – محمد يسرى – وأصدقائه .



ضل راجل الحلقة 15

مسلسل موسى الحلقة 14

شهدت الحلقة عرض المعلم وهبة "سيد رجب" على موسى "محمد رمضان" العمل معه فى استيراد البضائع من غزة، وهو الأمر الذي وافق عليه موسى، إلا أن حلاوتهم "سمية الخشاب" فضحت شقيقها وهبة وأخبرت موسى أنه يعمل في التهريب، وأنها لا تريد موسى العمل معه وتلمح باعجابها به، كما ضربت شفيقة "هبة مجدى" شهاب باشا "صبرى فواز" بعدما حاول مسك يدها، وذلك بعدما صفعته من قبل عندما حاول التقرب منها.



موسى الحلقة 14

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14

يعلم حازم "محمد ممدوح" بأن زوجته هنا "منى زكى"، نسبت طفله إلى "مؤنس" محمد فراج، وقام جازم بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالفجور والزنا، وهو ما رفضه ضابط الشرطة لعدم وجود دليل، وتعلم هنا المحضر الذى اتهمها حازم فيه بالزنا وأصيب بالجنون واتصلت وتراشقا بالألفاظ، وأخبرته بأنهم أخدوا منها ابنها، وهى تحاول إرجاعه، ولذلك كتبته باسم "مؤنس" وذهبت هنا ومؤنس إلى المحكمة التي سألت مؤنس عدة أسئلة وتعهد بأنه الأب البيولوجى للطفل، وأنه كان خارج البلاد وقت ولادة الطفل.



لعبة نيوتن الحلقة 14

مسلسل النمر الحلقة 14

يسرق النمر "محمد إمام" 30 مليون جنيه من منزل "الحاوى "أحمد حلاوة" وذلك بعدما حصل عليهم من الشيمى "محمد رياض" وشمس "نرمين الفقى" وعنتر "بيومى فؤاد، وتحدث مطاردة بين أهل المنطة والنمر وكادت ملك "هنا الزاهد" الإمساك به ولكنه هرب منها بعدما أنقذها من رصاصة كانت موجهة ناحيتها، وينجح النمر بعد ذلك في الإيقاع بدرويش والأمير وبالفعل تنجح خططه ويذهبوا للمخزن الذى به السلاح والنقود المزورة ويأتى البوليس ليقبض عليهم.



النمر الحلقة 14

مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 14

زار عابد "خالد الصاوى"، دنيا عبد العزيز "نادين" فى منزلها وقت تواجد عماد "أحمد الرافعى" شقيق غزل وزوج هويدا، وتحدث عابد مع نادين ونشب صدام بينهما لأنها لم تبلغه بخط سير غزل وهددها وحذرت غزل " ياسمين عبد العزيز" أهلها لأخر مرة أنها سوف تترك زوجها عابد "خالد الصاوى" وعليهم الاعتماد على أنفسهم وليس على أموال عابد، ثم يأتى عابد إلى منزل أهلها ليأخذها معه ولكن تهرب سريعا وتنزل تجرى فى الشارع ليأتى الخديوى "أحمد العوضى" وينقذها