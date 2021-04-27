شكرا لقرائتكم خبر عن "السند وعمودنا الفقرى".. زوجة وبنات أحمد زاهر يحتفلن بعيد ميلاده الـ46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هدي زاهر زوجة النجم أحمد زاهر بعيد ميلاده الـ46، فهو من مواليد يوم 27 أبريل عام 1975، موجهة له رسالة رومانسية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق :" كل سنه وانت طيب يا أغلي هدية من عند ربنا ليا ضهري وسندي وعزوتي وأهلي.. جوزي وصاحبي واخويا وابويا .. عشرت سنيني وحب العمر كله .. أبو بناتي وحبيبي ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك ابدا يارب واشوفك السنة الجاية محقق اللي لسه بتتمناه".



هدي زاهر

ورد زاهر علي رسالة زوجته قائلا :"وانتي طيبة يا روح قلبي يا كل حاجة في حياتي يا اجمل و أعظم نعمة ربنا انعم عليا بيها ربنا يخليكي ليا يا أحلي حبيبة و أعظم زوجة و أحن أم.. بحبك".

كما حرصت ابنتيه ملك وليلي زاهر علي تهنئته بعيد ميلاده، ونشرت ملك صور تجمعها بوالدها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد لعمودي الفقري بحبك زيزو "، ليرد قائلا :"وانتي طيبة يا حبيبة ابوكي يا اغلي و اجمل بنوتة في الدنيا ربنا يخليكي ليا يا أطيب انسانة في الكون بحبك يا لوكا ".



ملك زاهر

كما كتبت ليلي عبر حسابها مهنئة والدها بعيد ميلاده، قائلة :"عيد ميلاد سعيد يا أحلى زوز ، أحبك إلى القمر ولن نعود أبدًا"، ورد زاهر قائلا :"وإنتي طيبة يا أحلي و أطعم بنوتة في الدنيا ربنا يحفظك و يخليكي ليا يا قلبي".