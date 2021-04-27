تامر عاشور يرد على مهاجميه: عمري ما اتريقت على حد سليم هتريق على مريض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان تامر عاشور على الهجوم الذي تعرض له عقب نشره صورة من مشاركته في إعلان أحد مستشفيات أورام الأطفال، والتي ظهر خلالها رفقة إحدى المريضات، وعلّق مازحًا: "لا خدي أنتِ أنا صايم يا فاطرة.. بحبك".

وكتب "عاشور"، عبر "فيسبوك": "أنا طول حياتي ومشواري عمري ما اتريقت على حد سليم علشان اتريق على مريض حاشا لله، واللي أخد كلامي تريقة على مريض نفوسهم ضعيفة وهم اللي مرضى بيفرقوا بين المريض والشخص الطبيعي".

وأضاف: "لو نزلت صورتي مع أي طفل (اللي هو غير مُكلف بالصيام) وقولتله بأي طريقة (متشربش مياه قدامي يا فاطر) أو (خد دي يا فاطر أنا صايم)، حد هيتكلم؟ مستحيل علشان طفل طبيعي".

وتابع: "لكن المريض لا منهزرش معاه زي الطبيعي علشان هو مريض ونفضل نقوله مريض مريض مريض ونحسسه بمرضه من تعاملاتنا، المرض الحقيقي هو التفرقة بين أطفالنا اللي بصحة جيدة ربنا يديهم كل الصحة وأطفالنا اللي ربنا اختارهم للمرض، المرض الحقيقي هو أن فكرة (المعايرة) جاتلك قبل 100 فكرة تانية ممكن تجيلك من جمال البنت وضحكها وبهجة الصورة".

واستطرد: "للأسف شوفت كمان حاجة غريبه جدًا، ناس كتير قوي محسوبين على (هامش هامش هامش المجال الفني) عمرهم ما شافوا مني حاجة وحشة غير إني مباديهمش مواعيد، لاقيتلهم تعليقات كأنهم ما صدقوا لاقولي غلطة وأنصحهم (العمر بيجري حاولوا تعملوا حاجة لنفسكم أولى).

واختتم "عاشور"، حديثه قائلًا: "البنت اللي في الصورة فضلت في حضني طول تصوير الإعلان وبحبها جدا جدا، ومتفقين أنا وهي على حاجات كتير قوي قوي هنعملها".

من ناحية أخرى، غنى تامر عاشور تتر مسلسل "ولاد ناس" الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الدرامي في رمضان، والأغنية من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.