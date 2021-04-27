"دعواتكم بالنصر في المعركة".. إصابة فريدة سيف النصر بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت فريدة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا أنا يا أنتِ يا كورونا الحقيرة.. يا حبيبتي يا أمي قد كده كنتي بتتألمي".

أضافت: "دعواتكم بالنصر في معركتي معاها.. شديدة.. ولكن الله أقوى".

وتوفيت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع فيروس كورونا، 5 أبريل الجاري.

وعانى أيضا شقيقها من كورونا، وأعلنت في 17 أبريل تعافيه من الفيروس.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.