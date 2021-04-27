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ليلى علوي تعلن انتهاء تصوير فيلم "ماما حامل" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة ليلى علوي، انتهاء تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل".

ونشرت علوي، عدة صور من آخر أيام تصوير "ماما حامل"، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فركش ماما حامل".

تدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف.

فيلم "ماما حامل" بطولة النجوم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، وهدى المفتي، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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MO Nasa

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