فن ومشاهير

وفاة ملاكم أردني متأثراً بإصابته في بطولة العالم

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

ملاكمة

توفي لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابة تعرض لها في بطولة العالم للشباب في بولندا.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان: “تعرب اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين متأثرا بإصابة تعرض لها أثناء نزاله مساء يوم الجمعة 16 أبريل الماضي في بطولة العالم للشباب والشابات والتي أقيمت في مدينة كالسي البولندية”.

وأضافت: “ونعت اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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