تامر عاشور يتعرض لهجوم قاسٍ بسبب تعليق صادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تسبب منشور للفنان تامر عاشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” في تعرضه للكثير من الانتقادات من قبل جمهوره.

وتضمن المنشور صورة للفنان تامر عاشور من إعلان لصالح مستشفى أيادي المستقبل لأورام الاطفال تجمعه بإحدى المرضى ومرفقة بتعليق: “لا خدي انتي انا صايم يا فاطره بحبك”.

ليتلقى سيلاً من التعليقات التي هاجمته مستنكرة التعليق الذي وصفوه بأنه يسخر من المرض وبعيد عن الإنسانية.

ومؤخرا، غنى تامر عاشور تتر مسلسل “ولاد ناس” الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الدرامي في رمضان.

والأغنية كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور الذي يعود لتوزيع تترات المسلسلات بعد غياب طويل عن تقديم تترات أعمال درامية.

ومسلسل “ولاد ناس” من إنتاج “سكوير ميديا” للمنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرون.

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