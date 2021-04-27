شكرا لقرائتكم خبر عن "أحسن أب" الحلقة 14..خالد عليش يكشف لـ على ربيع حقيقة عماد رشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجىء على ربيع خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل "أحسن أب" الذى يعرض على قناة الحياة، بذهاب صديقه خالد عليش وإبلاغه بأن والده سامى مغاورى سرق منه "اللاب توب" وسلمه إلى عماد رشاد صاحب القناة الذى يشترك فيها ربيع بمسابقة أحسن أب الأمرالذى صدم ربيع .



الفنان على ربيع احسن اب



الفنان على ربيع

وشهدت الحلقة عودة الطفل زيكا إلى مسابقة أحسن أب بعد خطف أحمد فتحى له، كما تناولت الحلقة ذهاب سامى مغاورى إلى منزل عماد رشاد وتسليمه اللاب الذى سرقه من خالد عليش، وطلب 5 ملايين جنيه مقابل تسليمه اللاب توب الذى سرقه ربيع من الفنان أحمد جمال سعيد الذى يجسد خطيب الفنانة هاجر أحمد ابنة عماد رشاد ويحتوى على معلومات تخصه، الأمر الذى أغضب رشاد.



عماد رشاد وسامى مغاورى

وانتقل المشهد إلى خروج الفنان أحمد الشامى من مسابقة أحسن أب في التصفيات قبل النهائية، حيث تبقى 3 متسابقين من ضمنهم على ربيع وهشام اسماعيل.



احمد الشامى

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وموعد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.