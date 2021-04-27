شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14..غفران يوافق أن زوجته جليلة تختار بينه وبين عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب الخالة نجاة "فرودس عبد الحميد" إلى مصطفى زوج عزيزة "منة فضالى" فى الحلقة 14 من مسلسل "نسل الأغراب"، وتنصحه بأن يصون ابنته، خاصة وأن زوجته مريضة مرض شديد، وأن ابنته ليس لها ذنب أنها لم تأتى له بولد، ليغضب منها ويعنفها، ويحدث بينهما مشاحنات كلامية تصل لحد التهديد بالسب .



مسلسل نسل الاغراب 14

تغادر نجاة المكان ويضرب مصطفى زوجته عزيزة بسبب شكواها منه، فيما يحكى حمزه "أحمد مالك" لخاله العمدة حسيب "إدوارد" أنه لم يستطع مشاهدة غفران "أمير كرارة" يرفع السلاح على أمه حتى وإن كان يهددها فقط، ليرد عليه أنه تصرف بشكل صحيح، إلا أن جدته سلوي عثمان تؤكد له أنه على خطأ وتقول له أنه كان مفترض أن يعاتب أبيه بكلمه دون الوقف أمامه خاصة وأن عفران يحبه مثل سليم "أحمد داش".



فردوس عبد الحميد

وقال حمزة أنه كان يحب غفران ولكن لن يحبه أكثر من أمه وأنه لو له مكان في قلبه فوالدته ، ليؤيد خاله حسيب الكلام ويؤكد له أن أهم شيء هو أمك، بعد ذلك والد مصطفى يذهب إلى نجاة ليعتذر لها على ما بدر من ابنها، ليدخل على ويسمع الحديث ويذهب مسرعاً إلى مصطفى ويضربه علقة موت بسبب شتمه لوالدته، وغفران "أمير كرارة" يتصل بعساف "أحمد السقا" ويخبره أنه موافق على الاجتماع عند نجاة وتخيير جليلة بينه وبين عساف.



حمزة وسليم الغريب

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.



علي الغريب فى الحلقة 14



دياب فى نسل الاغراب 14



امير كرارة