بعد تصدر تتر “نسل الأغراب”.. الجمهور يطالب تامر حسني بعمل درامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاح الذي حققه النجم المصري تامر حسني، بتتر مسلسل “نسل الأغراب”، وتصدره الترند على موقع “يوتيوب” بالإضافة إلى تصدر هاشتاغ “#تامر_حسني” على “تويتر”، بدأ الجمهور يطالب تامر حسني، بعمل درامي لموسم رمضان المقبل 2022.

ومن أبرز التعليقات التي طالبت بعودة تامر حسني للدراما في رمضان، “نفسي أشوفك تاني بتقدم الدراما الجميلة لينا زي مسلسل آدم”، “ياريت يعمل مسلسل ياريت”، “أيوة عايزين تامر حسني يعمل مسلسل لرمضان القادم”.

النجاح الساحق الذي حققه تامر حسني بتتر مسلسل “نسل الأغراب” الذي يغنيه باللهجة الصعيدية بتجربته الأولى في غناء اللهجة، لم يقتصر على حدود الوطن العربي، بل وصّل به إلى العالمية وخاصةً دولة هولندا، إذ احتلّ المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على موقع الموسيقى العالمي الهولندي المتخصص بالأغاني العربية “آراب ساوند”.

تتر مسلسل “نسل الأغراب” من كلمات سارة سعيد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن توزيع فهد، وإضافة إلى التتر يُقدّم حسني ضمن أحداث المسلسل سبع رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا بمثابة أغان قصيرة، بعضها مصحوباً بآلة الناي، من كلمات سارة سعيد وهيثم نبيل وكريم سامي، ومن ألحان هيثم نبيل.

يذكر أن تامر حسني قدم، طوال مشواره الفني عملين درامين وهما، مسلسل” آدم” عام 2011 وشاركه البطولة عدد من الممثلين مثل درة، أحمد زاهر، مي عز الدين، والمسلسل الآخر بعنوان “فرق توقيت” وتم عرضه برمضان 2014 وشاركه البطولة نيكول سابا، شيري عادل، أحمد السعدني، مي سليم، ظافر العابدين.