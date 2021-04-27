شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصور من الطفولة للشباب..وتعلق:كبرت يا شادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة سميرة سعيد، بعيد ميلاد ابنها شادى، الذي يتم عامه الـ26، اليوم، واستعادت الديفا ذكريات طفولته بفيديو يضم مجموعة صور لهما معا، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"كبرت يا شادي.. مرت الأيام بسرعة وانا بين إمبارح واليوم وبكرة "ماليش غيرك".. كل سنة وانت أحلى وأطيب وأحن شادي في الدنيا"، ليرد عليها قائلا: "لا تستطيع الكلمات أن تصف كم أحبك يا أمي.. شكرا لك على كل شيء".

وظهرت الديفا سميرة سعيد، وابنها شادى فى الصور فى مراحل مختلفة من عمره ما بين الطفولة وحتى الشباب، حيث حملت النجمة ابنها فى إحدى الصور أثناء طفولته والتى ظهر بها وهو "يغمز" بعينه للكاميرا، بينما تغطى الابتسامة وجههما، وفى صورة أخرى كان يرتدى شادى بدلة رسمية وحينها كان عمره أكبر بعدة سنوات، كما جاءت صورة ثالثة من مرحلة الشباب حيث كانت ترقص الديفا مع ابنها.



سميرة سعيد وابنها شادي



سميرة سعيد وشادي في طفولته

يأتى هذا فيما طرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، عبر يوتيوب وهى من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى ، وهي تجسد حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيها المشاعر.



الديفا وشادي



سميرة سعيد

وكانت سميرة سعيد، أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها بعد طرح أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "متاهة" قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأغنية أعادتنى إلى الأعمال الدرامية التى لم أقدمها منذ فترة كبيرة مشيرة أنها سعيدة بكلمات الأغنية حيث قامت بتسجيلها من فترة وكان من المفترض طرحها مؤخرًا ولكن تم تأجيلها بسبب تغيير فى التوزيع الموسيقى لها.

وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، من ضمنهم الشعراء : محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.