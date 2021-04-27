شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة يوسف وعالية فى "الاختيار 2" تكشف الجانب الإنسانى فى حياة ضباط الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت النجم أحمد مكى الأنظار إليه خلال حلقات مسلسل "الإختيار 2"، الذى يعرض على قناة ON طوال أيام شهر رمضان، وبرع مكى فى تجسيد شخصية "يوسف" الضابط الملتزم والعاشق لمهنته، والرومانسى مع حبيبته والابن الحنون مع والده، والصديق الطيب والجدع مع كريم عبد العزيز وزملاؤه فى العمل، وخفيف الدم مع حبيبته عالية "أسماء أبو اليزيد".

ولفتت قصة حب "يوسف وعالية" أنظار الفتيات، والتى كشفت الجانب الإنسانى فى حياة ضباط الشرطة، وما يعانون منه بطبيعة عملهم.

ويظهر الجانب الإنسانى فى علاقة يوسف وعالية وغيرته عليها، ورفضه لظهورها ببعض الملابس، وهو الأمر الذي كثيرًا ما تسعد الفتيات به فالغيرة عنوان الحب كما يقول البعض.

اعتراف "يوسف" بحبه بعد فترة طويلة، فكثير من الفتيات يخشن الكتير من الرجال الذين يعترفون بحبهم بسرعة فبعض الفتيات يفسرن ذلك بحب غير صادق وينتهى بسرعة البرق، ففى أحداث الإختيار 2 يعترف "يوسف" بحبه لـ "عالية"، حينما شعر بأنها ستنزوج من رجل آخر.

رغم صدق مشاعر يوسف "أحمد مكى" تجاه عالية "أسماء أبو اليزيد" إلا أنه لم يظهر هذه المشاعر فكثير من الفتيات يفضلن الشخص الغير مندفع فى حبه .

التركيز أيضا مع تفاصيل حبيبته جعله محور أهتمام الفتيات، ففى الحلقات نكتشف أن يوسف "أحمد مكى"، اعترف لصديقه كريم عبد العزيز "زكريا"، بأنه متابع جيد لكل ما تنشره حبيبته من صور أو منشورات على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك هو لا يبدي أي تفاعل.



مسلسل الاختيار 2