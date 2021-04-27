صور.. ميرهان حسين أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من أحدث ظهور.

وظهرت "ميرهان"، في الصور من منزلها ممسكة "فانوس" رمضان، ونالت الصور إعجاب متابعيها عبر الموقع.

وغابت ميرهان حسني عن المشاركة في الموسم الرمضاني الحالي، وكان آخر أعمالها ظهورها في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.