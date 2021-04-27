بسبب “صد رد”.. شيماء سيف متّهمة بالترويج للتحرش بالأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: خلال الساعات الماضية تعرضت الفنانة شيماء سيف لهجوم شرس بعد تداول مشهد لها من مسلسل “صد رد” الذي عرض عام 2016.

وتظهر شيماء سيف في المشهد وهي تقبل طفلا صغيرا ضمن مشهد تمثيلي خلال أحداث المسلسل بطريقة بدت جريئة للبعض.

وانتشر هاشتاغ “شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا” عبر موقع تويتر وانتشرت تغريدات تتهم شيماء بالترويج للتحرش بالأطفال إلى جانب وصف هذا المشهد بالمقزز.

وكانت أخبار قد انتشرت في الفترة الماضية عن انفصال شيماء عن زوجها المنتج محمد كارتر دون نفي أو تأكيد للأخبار من قبلهما وذلك بسبب منشور لها على خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام” أثارت به الجدل حول انفصالها عن زوجها.

وكان آخر عمل شاركت به شيماء سيف هو مسلسل “في بيتنا روبوت” الذي عرض منذ فترة قصيرة، وهو من بطولة ليلى زاهر، هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.