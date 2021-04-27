محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بسبب ملابسه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الفنان محمد رمضان بعد أن طالبه مصمم أزياء المشاهير أشرف فجلة بثمن أزياء كان قد صممها له قبل عامين.

قال فجلة إن بداية تعاونه مع الفنان كانت قبل عامين عندما صمم له بالطو كهدية ثم صمم له 3 بدل و4 صديري ولم يحصل على مستحقاته المالية حتى الآن.

وأضاف: “مشكلة محمد رمضان إن عنده حاجات كتير مشغول بيها وأنا مش في حساباته ومدير أعماله بيرفض يرد على الرسايل أو المكالمات هو اللي بوظ كل حاجة”.

وأشار إلى أنه ذهب لمكتب مدير أعماله أكثر من مرة ولكنه قوبل بعدم اهتمام لافتا إلى أن رمضان ارتدى بعض تصميماته في كليب أغنية “مافيا” وأخرى في أول حفل له بالساحل الشمالي ولكن لم يحصل على ثمنها حتى الآن.

يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان، اتهمه فيه بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويًا، وذلك على سند من أن المبلغ ضده يتعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع، معتقدًا أنه الفنان الأول متناسيًا أنه لا يمكن تصنيفه فنان لأن الفن رسالة، وإذا خلا العمل من رسالة فإنه لا يعد فنا بل يعتبر انحطاطا وتدنيا كالأعمال التي يقدمها رمضان، على حد تعبيره.