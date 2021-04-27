أحمد العوضي يكشف طريقة تعامله مع زوجته في التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: صرح الفنان أحمد العوضي، بأنه لا يتعامل هو وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، كزوجين في مسلسلهما “اللي مالوش كبير”.

وقال العوضي في تصريحات تلفزيونية على فضائية “سي بي سي” إنه وزوجته يتعاملان مع بعضهما طوال فترة تواجدهما في موقع تصوير المسلسل باحترافية شديدة، وأضاف: “نحن لسنا هواة، فياسمين نجمة كبيرة جداً، وكانت حققت نجاحاً كبيراً في مسلسلها برمضان الماضي (ونحب تاني ليه)، كما أنني ملتزم بدوري في المسلسل”، وأنه اعتاد هو وزوجته ياسمين على سماع شائعات انفصالهما، وأكد أنهما يروها “كوميدية” بحسب وصفه.

وكشف العوضي في المقابلة أن إفيهات شخصيته “سيف الخديوي” في مسلسل “اللي مالوش كبير”، التي لاقت رواجا كبيرا على مواقع “التواصل الاجتماعي” مثل “وحش الكون” و”على الله حكايتك” تم ابتكارها بالاتفاق بينه وبين مؤلف العمل، عمرو محمود ياسين.

وعن المفاجآت التي سيشهدها مسلسل “اللي مالوش كبير” في الحلقات القادمة وحتى نهاية شهر رمضان، وعن حدوث تطور في شخصية “سيف الخديوي” التي يجسدها في أحداثه، رفض أحمد العوضي الكشف عن أي تفاصيل مكتفيا بالقول إن “كل شيء غير متوقع سيحدث”.

يشار إلى أن مسلسل “اللي مالوش كبير” يشهد على أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، ويشاركهما بطولته خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.

ويجسد العوضي في أحداث “اللي مالوش كبير” دور القبضاي “سيف الخديوي”، بينما تلعب ياسمين عبد العزيز دور “غزل” زوجة ملياردير ورجل أعمال (خالد الصاوي) يقوم بضربها وإهانتها، ما جعلها ترغب في الطلاق منه.