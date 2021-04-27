نيللي كريم تثير ضجة بتصريحها عن نجوم السوشيال ميديا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قالت النجمة نيللي كريم إن علاقتها بالسوشيال ميديا خفيفة وتهتم بـ”إنستغرام” كثيرا والصور، ولا تتكلم كثيرًا، ولا تضع بوستات كثيرة إلا لو خاصة بشغلها فقط.

وأضافت نيللي خلال حلولها ضيفة ببرنامج حوار أون لاين مع الإعلامي شريف الليثي باذاعة الشرق الأوسط، إن هناك مشاهير ونجوم السوشيال ميديا في الوقت الحالي ينافسون نجوم الفن وفي مجالات مختلفة مثل الطبيخ والتجميل ولديهم متابعات كبيرة جدًا وأصبحت مهنة وليست ظاهرة.

وحول الكوميكسات والتعليقات قالت إنها لا تغضب منها بل بالعكس تتفاعل معاها وتضحك.

ووجه الإعلامي شريف الليثي التهنئة بنجاح مسلسل “ضد الكسر” هذا العام وعقبت نيللي كريم عن سعادتها بردود الفعل، وعلى جانب آخر إشارت نيللي ان مسلسل “١٠٠ وش” العام الماضي كان له جرعة كوميدية ومشاهد أسعدت المشاهدين وكانوا في أمس الحاجة لها في ظل كورونا.

وعن لقب أبو الرجولة قالت أهديه للفنان ” كريم عبد العزيز” ، ولقب كوميديان زمانه “سمير غانم” ، وأفورة السنين “نجلاء” والتي قامت بالتمثيل في مسلسل “بـ١٠٠ وش”، وتابعت أن لقب نمبر وان هو ما نعرفه أنه لقب خاص بمحمد رمضان.

وعن اختيارها لأفضل ممثل قالت هناك أكثر من نجم ولم تذكر أسماء، وعن أفضل الأفلام لديها قالت “الإرهاب والكباب”.

وعن أفضل مطرب قالت نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وأحب الأغاني الشعبية بشكل عام.