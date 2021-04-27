أول صورة لحلا الترك بعد أزمتها مع والدتها.. نحيلة وحزينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد غيابها لأشهر عن السوشيال ميديا، فاجأت الفنانة البحرينية حلا الترك متابعيها على تطبيق “انستغرام” بنشر صورة جديدة لها، هي الأولى منذ أزمتها مع والدتها السيدة منى السابر في قضية الأموال التي تطالبها بها.

وظهرت الفنانة الشابة بإطلالة رمضانية ناعمة بعباءة بسيطة باللون الأصفر الموتارد، وزيّنت بالشراريب الناعمة والتي تناسب اطلالات الشهر الفضيل.

ورغم حرصها على غلق خاصية التعليقات على صورها كي لا تفتح المجال لأي أحد في التدخل بحياتها الشخصية وتوجيه الانتقادات والتعليقات القاسية على خلفية مشكلتها مع والدتها، إلا أن محبيها تداولوا الصورة بشكل واسع ولاحظ العديد منهم نحافتها الملفتة والتعب والحزن الواضحين على وجه الترك.

وانهالت التعليقات على الصورة التي تمنت لها حياة أفضل خالية من المشاكل والضغوط، لافتين إلى أن أزمتها مع والدتها التي تحوّلت إلى قضية رأي عام أثرت بشكل كبير على حياتها ونفسيتها، وهو ما سبق وكُشف عن لجوئها للطبيب النفسي لمتابعتها ومساعدتها في تخطي أزماتها.

يذكر أن والدة حلا نجت من دخول السجن في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان من المقرر تنفيذ حكم سجنها عاماً كاملاً بسبب تعذّر جمع المبلغ المطلوب منها إلى إبنتها، وتصل قيمته إلى 20 ألف دينار بحريني، وذلك بعدما طلبت استبدال عقوبة السجن بالعمل اليدوي.