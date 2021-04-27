بلقيس تحصد محبّة 11 مليون متابع على “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: استطاعت النجمة بلقيس فتحي وعبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” تخطي حاجز 11 مليون مستخدم يتابعونها ويتفاعلون مع أبرز نشاطاتها الفنية والاجتماعية.

وكانت بلقيس قد طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين من ألبومها الجديد “حالة جديدة”، الأغنية الأولى خليجية بعنوان “حالة جديدة” من كلمات سعد المسلم، وألحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، والأغنية الثانية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع المبدع عمر صباغ.

ومن المقرر أن تستأنف بلقيس طرح أغنيات ألبومها “حالة جديدة” بعد شهر رمضان المبارك. وقررت بلقيس عدم طرح أغنيات الألبوم دفعة واحدة، إنما ستطرح كل أغنية بطريقة منفردة حتى تأخذ حقها.