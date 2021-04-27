شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات مشاهد التدخين فى نهار رمضان بين ميمى شكيب وهدى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يرتبط نجوم الفن بتصوير بعض الأعمال الفنية فى نهار رمضان وأثناء الصيام، وكثيرا ما تحدث العديد من المفارقات والمشكلات بسبب تعارض تصوير بعض المشاهد مع متطلبات الصيام، وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من المواقف فى شهر رمضان بسبب تصوير بعض المشاهد الفنية خلال الصيام.

وحدثت مشكلات كثيرة بين المخرجين والفنانين بسبب تصوير بعض المشاهد التى تتضمن التدخين أو تناول طعام خلال نهار شهر رمضان، ومن بين هذه المشكلات ما حدث أثناء تصوير فيلم "غلطة العمر" للفنانة الكبيرة هدى سلطان، وكان أحد المشاهد يتطلب أن تدخن سيجارة وتنفث دخانها فى عصبية ظاهرة، وطلب المخرج محمود ذو الفقار من هدى سلطان أن تمثل المشهد ولكنها رفضت لأنها صائمة، فعدل ذو الفقار فى المشهد لتظهر هدى سلطان وهى تمسك بالسيجارة وتحاول أن تشعلها، ثم يختفى المشهد إلى مشهد آخر لا تمسك فيه السيجارة، وهكذا عالج المخرج المشهد حتى لا تخسر هدى سلطان صيامها.

أما الفنانة ميى شكيب فتعرضت لموقف مشابه أثناء تصوير فيلم سى عمر مع الفنان الكبير نجيب الريحانى، حيث كان أحد المشاهد يقتضى أن تمسك سيجارة وتجذب منها بعض الأنفاس، وطلب منها المخرج أن تفعل ذلك ولكنها اعتذرت لأنها صائمة، ورأى المخرج أن تكتفى بأن تمسك السيجارة وهى مشتعلة فقط ويستغنى عن أن تضعها فى فمها، فوافقت ميمى شكيب على هذا الحل حتى تحافظ على صيامها.

ولكن فى أثناء التصوير اندمجت شكيب فى التمثيل وفجأة نسيت أنها صائمة وبدأت تدخن السيجارة وتنفث دخانها، ولم تشعر بنفسها إلا بصوت المخرج يصرخ " ستوب"، والتفتت إليه بعد تصوير المشهد فقال لها:" انتى مش بتقولى صايمة يامدام ميمى"، فتذكرت ميمى شكيب صيامها، ووقعت فى حيرة من أمرها هل تكون أفطرت أم يعتبر هذا نسياناً ولم تفطر رغم تدخين السيجارة، وهو مااستلزم أن تلجأ لاستشارة عدد من الشيوخ حول صحة صيامها فى هذا اليوم.