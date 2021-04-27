أمل عرفة تتعرض لهجوم قاس بسبب هذا الإعلان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: واجهت الفنانة السورية أمل عرفة موجة واسعة من الانتقادات بسبب مشاركتها في إعلان خاص بأحد أنواع رقائق البطاط أو التشيبس.

وظهرت الممثلة في الإعلان على هيئة محاربة وهي تعلن الهجوم. وأتى نشره بعد أن روجت له الفنانة من خلال حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث علقت على صورة لها: “قريباً”. وكتبت في وقت لاحق: “إعلان، تجربة جديدة عليي بس المتعة كانت عالية مع مخرج متل محمد عبد العزيز”.

واعتقد العديد من المتابعين أنها تشارك في عمل سينمائي. وهو ما دفع الكثيرين إلى مهاجمتها بعدما تم عرض الإعلان. ورأى هؤلاء أن هذا لا يليق بالممثلة وتاريخها الفني العريق.

وفي هذا السياق كتبت الفنانة السورية نسيمة ضاهر على حسابها الخاص في “فيسبوك”: “ما فهمت والله انه هالشبس كان بده هالإعلان الملحمي شو هاد جنان وقايم. لو وزعتوا كياس الشيبس ع الولاد كانوا عملولكون أحلى دعاية. إعلان تافه أقل ما يقال به من غير اعتذار من كل المشاركين ما بتستاهل القصة إلا إذا كان هالشبس مسمم وبده هالتصريفة الخرندعية”.

ويشار إلى أن العمل الترويجي ضم عدداً من وجوه الشاشة السورية مثل علاء قاسم وغسان العزب وجوان الخضر وصالح الحايك وناهد حلبي وآخرين.