أحمد حلمي يكشف عن موعد فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف المُمثل أحمد حلمي، عن موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد، بعد إجابة عن سؤال وُجّه إليه عبر “تويتر”. وسألته متابعة: “اشتقنا لأفلامك يا فندم… متى تنوي العودة؟” ورد، عليها قائلاً: “في العيد الكبير إن شاء الله”.

وكان قد أكّد في مقابلة مع راديو “إينرجي”، مع المذيعة إيناس الشواف، أنّه يتعاون للمرة الأولى مع الكاتب هيثم دبور في فيلم سينمائي جديد، يجمعه بالمخرج محمد شاكر وشركة “سينرجي”.

ويُذكر أن آخر أعماله السينمائية فيلم “خيال مآتة”، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى قبل الماضي، لكنه لم يحقق النجاح المرجوّ، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

ودارت أحداثه حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد نفسه مطارداً من الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ إلى حفيده الوحيد، لمساعدته.