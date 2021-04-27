بعد الخلافات الأخيرة بين الفنانين.. أشرف زكي يوجّه رسالة تحذيرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شهد الموسم الرمضاني الحالي، خلافات متعددة بين أبطال المسلسلات، وهو ما ظهر من خلال منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستلزم الأمر تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، لوضع حد لهذا الأمر.

حيث أصدر بياناً تحذيرياً، بصفته نقيباً للفنانين، أكّد خلاله أنّ ما شهدته الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، لا يليق بطبيعة فناني مصر.

وأوضح أنّه تم رصد حالات تراشق لفظي، وتلاسن عبر صفحات بعض الفنانين بمواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يشوّه تاريخ فناني مصر وسمعتهم.

وهدّد بأنّه في حال اللجوء إلى هذه الطريقة مرة أخرى فستتم إحالة أطراف الخلاف للتحقيق، ووقفهم عن العمل.

وأكّد الدور الثقافي الذي يجب أن يلتزم به أعضاء النقابات الفنية في مصر، ولكونهم قدوة ومثالاً يُحتذى.

ويُذكر أنّ أبرز هذه الخلافات كانت بين آيتن عامر، وريهام حجاج، بسبب مسلسلهما الرمضاني “وكل ما نفترق”، وتلاسنهما بالمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من تفاقم الأزمة بينهما.