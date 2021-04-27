محمد منير يرد على انتقاد جولته في غزة: “ماليش في السياسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال حفله بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، احتفالاً بالشهر الكريم، تحدّث الفنان المصري محمد منير عن الشعب الفلسطيني، والأزمة التي كادت تقع بينه وبينهم، بعد إعلانه القيام بجولة غنائية في غزة، ما عرّضه للانتقادات وذلك بسبب تأشيرة الاحتلال الإسرائيلي التي سيحصل عليها نظير وجوده هناك.

وأكّد محمد منير أنّه لا يهتم بالسياسة إطلاقاً، معلناً تعاطفه الكامل مع أبناء دولة فلسطين المحتلة وبخاصةٍ الأطفال، الذين لا ذنب لهم في ما يحدث من حروب وصراعات.

وغنى “يا العمارة العمارة” إهداء منه للشعب الفلسطيني، والإعلان عن حبه وتقديره لهم.